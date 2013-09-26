Цього року контракт зі Збройними Силами України уклало 8 тисяч громадян

– Останній призов громадян України на строкову військову службу у Збройних Силах України проходитиме зі зменшенням кількості призовників, порівняно з попереднім призовом, на 2500 осіб. Це зменшення пов’язане з реформуванням Збройних Сил України та переходом їх до комплектування винятково військовослужбовцями за контрактом, – розповів під час відеоконференції з гарнізонами у Будинку Уряду перший заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Броніслав Жуковський.

– Протягом жовтня – листопада буде призвано та направлено у війська 10 800 осіб, у тому числі: до Збройних Сил України – 5 000, Внутрішніх військ МВС України – 4 800, Держспецтрансслужби – 1 000 чоловік, – зауважив генерал-лейтенант Броніслав Жуковський.

Строковиками в першу чергу комплектуватимуться військові частини і підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, які залучаються до несення бойового чергування з протиповітряної оборони, арсенали, бази і склади.

Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах та їх відправку до військових частин заплановано провести у період з 7 жовтня до 22 листопада 2013 року.

– Відповідно до завдань, визначених Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та Міністром оборони України, Концепцією реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та Державною комплексною програмою реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, наприкінці 2013 року передбачається призупинити призов громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, та до кінця 2014 року перейти до комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом, – відзначив генерал-лейтенант Броніслав Жуковський.

Завдання з переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом перебувають на постійному контролі у Міністра оборони України. Завдяки заходам, які проводяться у Збройних Силах України, цього року кількість бажаючих проходити службу за контрактом суттєво зросла.

– Так, цього року контракт зі Збройними Силами України уклало 8 тисяч громадян, чисельність військовослужбовців за контрактом збільшилася на 5000 чоловік. Таким чином у Збройних Силах України військовослужбовцями військової служби за контрактом укомплектовано близько 60 відсотків посад рядового та сержантського складу. На даний час важливим завданням для нас є удосконалення роботи з підготовки рядового та сержантського складу, – додав генерал-лейтенант Броніслав Жуковський.