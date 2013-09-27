Випуск лейтенантів у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

16:14, 27 вересня 2013
Військо
5 0

Сьогодні, 27 вересня, на плацу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відбулися урочистості з нагоди випуску 71-го лейтенанта льотного факультету.

З отриманням офіцерських зірочок лейтенантів привітали командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак, виконуючий обов’язки начальника університету льотчик І-го класу полковник Андрій Алімпієв, викладачі та курсанти вишу, а також батьки випускників.

Протягом 4 років і 3 місяців навчання у стінах видового вишу випускники опановували такі спеціалізації, як “льотна експлуатація та бойове застосування літаків”, “льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів”, “навігація та бойове застосування літальних апаратів”, а також “бойове управління польотами авіації”. За час навчання згідно з навчальною програмою усі випускники отримали необхідний нальотний час.

Цього року диплом із золотою медаллю здобули лейтенанти Роман Сидоров та Роман Мацина, ще 10 випускників отримали дипломи з відзнакою. 5 новоспечених офіцерів продовжать службу у морській авіації, решта –розподілені до стройових частин Повітряних Сил ЗС України.

Слід відмітити, що цьогоріч вперше в історії авіації незалежної України 6 випускників здійснили ознайомчі польоти на літаку Міг-29УБ. Завдяки цьому молодим лейтенантам уже набагато легше буде пересісти у кабіну Міг-29 під час офіцерської служби.

Представник духовенства благословив лейтенантів на ратну службу та окропив їх освяченою водою. Закінчився ритуал випуску офіцерів проходженням лейтенантів та особового складу університету урочистим маршем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter