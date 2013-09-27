Випуск лейтенантів у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

З отриманням офіцерських зірочок лейтенантів привітали командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак, виконуючий обов’язки начальника університету льотчик І-го класу полковник Андрій Алімпієв, викладачі та курсанти вишу, а також батьки випускників.

Протягом 4 років і 3 місяців навчання у стінах видового вишу випускники опановували такі спеціалізації, як “льотна експлуатація та бойове застосування літаків”, “льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів”, “навігація та бойове застосування літальних апаратів”, а також “бойове управління польотами авіації”. За час навчання згідно з навчальною програмою усі випускники отримали необхідний нальотний час.

Цього року диплом із золотою медаллю здобули лейтенанти Роман Сидоров та Роман Мацина, ще 10 випускників отримали дипломи з відзнакою. 5 новоспечених офіцерів продовжать службу у морській авіації, решта –розподілені до стройових частин Повітряних Сил ЗС України.

Слід відмітити, що цьогоріч вперше в історії авіації незалежної України 6 випускників здійснили ознайомчі польоти на літаку Міг-29УБ. Завдяки цьому молодим лейтенантам уже набагато легше буде пересісти у кабіну Міг-29 під час офіцерської служби.

Представник духовенства благословив лейтенантів на ратну службу та окропив їх освяченою водою. Закінчився ритуал випуску офіцерів проходженням лейтенантів та особового складу університету урочистим маршем.