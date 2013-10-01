Янукович: Військова реформа передбачає суттєве підвищення боєздатності Збройних Сил вже найближчим часом

– Переконаний, що вже найближчим часом ми суттєво підвищимо боєздатність наших Збройних Сил, професійність військовослужбовців та рівень оснащення сучасною бойовою технікою і озброєнням. Наша мета – побудувати мобільні, добре оснащені та підготовлені Збройні Сили, спроможні адекватно реагувати на сучасні загрози національній безпеці у воєнній сфері, – сказав Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. – Саме ця мета і європейські стандарти покладені в основу воєнної реформи, завдання якої конкретизовані у Стратегії національної безпеки та Воєнній доктрині України.

Нагадаємо, що 2 вересня 2013 року Президент України затвердив Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Серед основних завдань та пріоритетів Програми – вдосконалення нормативно-правової бази у сфері оборони, вдосконалення системи управління та перехід на міжвидову організаційну структуру.

– Воєнною реформою також передбачається трансформація Об’єднаних сил швидкого реагування та Основних сил оборони у Сили постійної готовності та Сили резерву, – зазначив Віктор Янукович.

Також Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив, що для зміцнення бойового потенціалу Збройних Сил заплановано провести модернізацію озброєння та військової техніки, закупівлю її новітніх зразків:

– Пріоритет буде віддано виробам вітчизняної військової промисловості, якість яких відповідає сучасним світовим стандартам. А це, крім іншого, нові робочі місця і серйозний стимул до модернізації вітчизняної промисловості, освоєння новітніх технологій, – підкреслив Віктор Янукович.