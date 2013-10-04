Міжнародний семінар з питань впровадження військової служби в резерві пройшов у Миколаєві

Як розповів керівник заходу, перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Талалай, основною метою триденного заходу став обмін досвідом між українськими та іноземними військовими з питань організації військової служби в резерві.

– Ми поділилися своїми напрацюваннями і з задоволенням ознайомилися із досвідом наших іноземних колег, – повідомив він.

Семінар складався з теоретичної та практичної частин. Теорію учасники проходили на Перших центральних офіцерських курсах, а практику – у Миколаївському обласному та Ленінському районному військовому комісаріатах і в 79-й Миколаївській окремій аеромобільній бригаді високомобільних десантних військ ЗС України.

Учасникам семінару продемонстрували всі етапи, які проходить резервіст в українському війську: від військкоматів до військової частини.

До речі, в 79-й окремій аеромобільній бригаді в цей час тривали десятиденні збори резервістів.