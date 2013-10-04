Міжнародний семінар з питань впровадження військової служби в резерві пройшов у Миколаєві
У заході, що відбувся на базі Перших центральних офіцерських курсів, взяли участь офіцери оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу та офіцери видів Збройних Сил України, військовослужбовці з Британії, Польщі, Швеції та Естонії. Необхідно зазначити, що в Миколаїв приїхали ті іноземні військові, які у себе на батьківщині безпосередньо займаються організацією служби в резерві.
Як розповів керівник заходу, перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Талалай, основною метою триденного заходу став обмін досвідом між українськими та іноземними військовими з питань організації військової служби в резерві.
– Ми поділилися своїми напрацюваннями і з задоволенням ознайомилися із досвідом наших іноземних колег, – повідомив він.
Семінар складався з теоретичної та практичної частин. Теорію учасники проходили на Перших центральних офіцерських курсах, а практику – у Миколаївському обласному та Ленінському районному військовому комісаріатах і в 79-й Миколаївській окремій аеромобільній бригаді високомобільних десантних військ ЗС України.
Учасникам семінару продемонстрували всі етапи, які проходить резервіст в українському війську: від військкоматів до військової частини.
До речі, в 79-й окремій аеромобільній бригаді в цей час тривали десятиденні збори резервістів.