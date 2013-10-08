В Україні почалося змагання за звання “Кращої розвідувальної групи”

У змаганнях беруть участь 14 розвідувальних груп, які представляють армійські корпуси, високомобільні десантні війська та Військову академію.

Протягом п’яти днів учасники пройдуть 14 етапів різноманітних випробувань, кожен з яких буде окремо оцінений суддівським комітетом. Зокрема, це перевірка знання теоретичних положень з предметів бойової підготовки, практичне виконання нормативів з тактичної, тактико-спеціальної підготовки, захисту від зброї масового ураження, військово-медичної підготовки тощо.

Також групи подолають тактичну смугу перешкод, заміновану ділянку місцевості, здійснять переправу через водну перешкоду. Розвідником доведеться виконати 30-кілометровий марш, здійснити засідку і провести пошук та розвідку об’єкта. Заключним етапом змагання буде бойова стрільба у складі групи зі стрілецької зброї та гранатомета, а також марш-кидок на 10 кілометрів. Суддями будуть оцінені як індивідуальні знання, так і виконання нормативів у складі групи.