9 жовтня в Україну з офіційним візитом прибула військова делегація Європейського союзу на чолі з Головою Військового комітету Європейського союзу генералом Патріком де Роз’є. Метою візиту є обговорення стану співробітництва Збройних Сил України та Європейського Союзу.

Сьогодні, 10 жовтня, у Міністерстві оборони відбулися переговори начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани з представниками військової делегації. Сторони обговорили питання подальшого військового співробітництва між Україною та ЄС. Також відбувся спільний брифінг начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та Голови Європейського Союзу для представників військових ЗМІ.

Після закінчення переговорів іноземні високопосадовці залишили запис у Книзі Почесних Гостей та обмінялися протокольними сувенірами.

Під час зустрічі з Міністром оборони України Павлом Лебедєвим сторони обговорили деякі питання щодо визначення подальших напрямків співробітництва.

– Ми зацікавлені в започаткуванні воєнно-політичного діалогу України з Європейським Союзом на рівні міністрів оборони, зокрема участі у засіданнях міністрів оборони держав-членів ЄС для обговорення актуальних питань оборони, – наголосив Павло Лебедєв.

Голова Військового комітету Європейського союзу генерал Патрік де Роз’є підтримав пропозицію Павла Лебедєва і відзначив, що вона є актуальною і своєчасною. Тож Військовий комітет докладатиме усіх зусиль для її реалізації.

Під час візиту до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Голова Військового комітету Європейського союзу генерал Патрік де Роз’є виступив перед особовим складом та педагогічними працівниками навчального закладу.

У рамках офіційного візиту делегація Європейського союзу відвідає Раду національної безпеки та оборони і Міністерство закордонних справ України. Члени делегації покладуть вінок до Могили Невідомого Солдата у столичному Парку Слави та відвідають національний заповідник “Cофія Київська”.

Програмою візиту передбачено проведення переговорів між Командуванням ВМС Збройних Сил України та делегацією Європейського союзу 11 жовтня, відвідування 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені О. Покришкіна повітряного командування “Південь”. Також іноземні гості відвідають військові кораблі, здійснять екскурсію до Військово-історичного комплексу “Михайлівська батарея” та Національного музею героїчної оборони Севастополя, а також покладуть вінок до Меморіалу загиблим французьким воїнам під час Кримської війни 1854-1855 рр.