Міністр оборони України здійснив робочу поїздку на Одещину

Міністр оборони України Павло Лебедєв заслухав доповідь командира частини підполковника Владислава Ліщинського про стан справ в колективі, оглянув місце розташування бригади, казарми і об’єкти технічного та побутового призначення. Міністр поцікавився питаннями, що пов’язані з вдосконаленням навчально-матеріальної бази частини, умовами зберігання військової техніки та озброєння, організацією харчування особового складу та щодо переобладнання вивільнених приміщень під кімнати для проживання військовослужбовців військової служби за контрактом.

Заслухавши доповіді керівного складу 6-го армійського корпусу та 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади, Міністр оборони дав вказівки щодо надання допомоги в розв’язанні проблемних питань, спрямованих на пришвидшення ремонтних робіт з переобладнання четвертого поверху казарми під гуртожиток для військовослужбовців служби за контрактом, ремонту даху клубу бригади та сховищ для зберігання військової техніки.

Цього ж дня Міністр оборони України побував в одному з багатопрофільних лікувальних закладів Одещини – Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. В супроводі начальника центру полковника медичної служби Володимира Майданюка очільник оборонного відомства завітав до хірургічного і терапевтичного корпусів, ознайомився з лікувально-діагностичною базою закладу та поспілкувався з пацієнтами.

Павло Лебедєв побажав хворим якнайшвидшого одужання та запевнив, що цей провідний військово-медичний заклад і надалі функціонуватиме та примножуватиме свій професійний та лікувально-діагностичний потенціал.