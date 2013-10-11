Академію сухопутних військ відвідує делегація Міністерства оборони Монголії

Керівник українського військового вишу радо привітав іноземних гостей у стінах закладу та поділився розмірковуваннями про тісні історичні зв’язки, які поєднують Україну та Монголію. Багато успішних та впливових громадян Монголії, серед яких і нинішній Президент цієї країни Цахіагійн Елбегдорж, свого часу навчалися у Вищому військово-політичному училищі, правонаступницею якого тепер є саме Академія сухопутних військ.

– У мене особисто згадки про Монголію викликають лише позитивні емоції, – сказав генерал-лейтенант Павло Ткачук. – Окрім того, що із цією далекою країною тісно пов’язаний наш навчальний заклад, досить тривалий період своєї офіцерської кар’єри я також провів у Монголії.

Під час зустрічі очільник українського вишу та іноземні гості обговорили план роботи в Академії та ключові питання майбутнього співробітництва, а також обмінялися сувенірами.

Згодом полковник Л. Ганселем та підполковник Н. Нямжаргал оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази навчального закладу та ознайомилися із системою підготовки майбутніх офіцерів для Українського війська. Відповідно до плану візиту, члени монгольської делегації відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії, де вони оглянули можливості підготовки миротворчих та бойових підрозділів ЗС України. У них буде можливість поспостерігати за ходом проведення Курсу підготовки інструкторів із протидії саморобним вибуховим пристроям. Також вони візьмуть участь у брифінгу із керівництвом Центру, де обговорять питання щодо можливостей МЦМБ із проведення курсів для військовослужбовців країн-партнерів, в тому числі і Збройних сил Монголії.