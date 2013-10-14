В Академії сухопутних військ ім.Петра Сагайдачного відбулися “Дні НАТО”

До складу делегації, яку очолив помічник начальника штабу з планування Стратегічного командування НАТО з трансформації генерал-майор Джон Лілланд, увійшли офіцер відділу Концепції оперативних можливостей управління військового співробітництва Стратегічного командування полковник Олександр Губаренко, офіцер відділу освіти та підготовки штабу Стратегічного командування капітан 1-го рангу Володимир Хількевич, офіцер зв’язку Офісу зв’язку НАТО в Україні капітан 1-го рангу Димитер Іллієв, а також експерти підполковник Егіл Далтвеіт та підполковник Жан Марк Перро.

Іноземні гості поінформували курсантів, слухачів і науково-педагогічних представників навчального закладу щодо сучасної структури та завдань НАТО на сучасному етапі розвитку, стану військового співробітництва Збройних Сил України з організацією Північноатлантичного договору, ініціатив Альянсу, в яких братимуть участь підрозділи вітчизняного війська, а також про вдосконалення змісту навчальних програм із зазначеної тематики.

Напочатку всоєї роботи члени делегації зустрілися із начальником Академії генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком, який ознайомив гостей із станом справ у навчальному закладі. Сторони обговорили сучасні тенденції Євроатлантичної інтеграції та її Збройних Сил України зокрема.

– Проведення подібних заходів у нашому навчальному закладі вже стало доброю традицією. Адже під час таких зустрічей офіцери та курсанти Академії можуть дізнатися про діяльність Північноатлантичного альянсу, так би мовити, з перших вуст. Військовослужбовці не лише підвищують свою поінформованість про цю організацію, але й можуть вести відкритий діалог стосовно останніх світових тенденцій у сфері геополітики та колективної безпеки, – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук

Згідно з планом проведення “Днів НАТО”, у робочих групах відбулися дискусії щодо політики блоку стосовно країн-партнерів, концепції Сил реагування НАТО, професіоналізації Збройних Сил тощо.

– Я приємно вражений тим, як працювали офіцери та курсанти під час наших зустрічей. З кожним роком освіченість військовослужбовців Академії стосовно сучасних світових тенденцій прогресує, вони все більше цікавляться особливостями діяльності організацій колективної безпеки, зокрема НАТО, намагаються перейняти найкращий досвід закордонних країн у цьому аспекті, – зазначив генерал-майор Джон Лілланд.

На завершення візиту делегації Північноатлантичного альянсу до українського ВВНЗ військовослужбовці роти почесної варти та оркестру закладу продемонстрували іноземним гостям свій стройовий вишкіл та майстерність. Також представники НАТО про перебування у цьому навчальному закладі сфотографувались на згадку із керівництвом вишу біля головного корпусу Академії.