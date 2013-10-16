Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткував 80-річчя

Урочисті заходи розпочалися вранці з шикування на плацу особового складу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ), оголошення святкових наказів та покладання квітів до меморіальної дошки першому начальнику Військового інституту генерал-лейтенанту Жукову Сергію Анатолійовичу.

Основні святкові події відбулися у Центральному будинку офіцерів ЗС України. Присутні мали можливість переглянути документальні фільми “Військовому інституту – 80”, “Озброєні інтелектом”, ознайомитися із книгою “Історія Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка в фотодокументах”, виданою колективом авторів, спецвипуском газети ВІКНУ “Універсант”, відзнакою “80 років заснування військової підготовки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” та буклетом “Фотогалерея: видатні українські військові діячі та постаті”, які були присвячені ювілею.

Ювілярів та гостей музичними творами зустрічав симфонічний оркестр Ансамблю пісні і танцю ЗС України.

Розпочалися урочисті збори із привітання Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Героя України академіка Леоніда Губерського, вручення Почесних грамот та Подяк Університету.

Із привітаннями та щирими побажаннями успіхів у навчанні, службі та особистих справах виступили перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник, голова Синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України Архієпископ Білоцерківський і Богуславський його Високопреосвященство Августин, перший заступник Голови Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації Вадим Іванченко, Директор міжнародно-правового Департаменту адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Олександр Мельников, Голова Ради Київської міської організації ветеранів Микола Мартинов та інші.

Начальник Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін висловив слова вдячності ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівництву Міністерства оборони України, та ветеранам ВІКНУ за активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді та святкуванні 80 річниці вищого військового навчального закладу.

Святковий концерт розпочався Гімном Військового інституту у виконанні симфонічного оркестру Ансамблю пісні і танцю ЗС України.