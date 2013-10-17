Військовослужбовці Сімферопольського гарнізону обговорили питання “Гендерної культури в сфері безпеки”

В роботі семінару, що відбувався на фондах 8 гарнізонного будинку офіцерів, окрім військовослужбовців гарнізону взяли участь представники інших силових структур, а також представники громадських організацій та медіа.

Спікери дискусій, до числа яких увійшли голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж, начальник відділу військово-соціальної роботи Головного управління по роботі з особовим складом полковник Віталій Голота, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Ольга Гресько, а також віце-президент Атлантичної ради України Олег Кокошинський запропонували присутнім для обговорення ряд актуальних тем.

Серед інших йшла мова про законодавчі аспекти забезпечення гендерної політики в сфері безпеки, забезпечення гендерної рівності, гендерний підхід у миротворчих та військових операціях. Не залишилось поза увагою присутніх обговорення програми НАТО “Жінки, мир і безпека” та військово-цивільного співробітництва. Розглянуто складові гендерного фактору НАТО, та в цьому контексті проблематику запобігання та врегулювання конфліктів шляхом залучення жіночої складової на прикладі місій НАТО та миротворчих операцій. Окремо опрацьовано питання “жінки, як провідники безпекових стратегій та ідей”.

За словами координаторів проекту головна мета заходу полягала в аналізі гендерного стану, що склався в секторі безпеки України, розробці рекомендацій щодо покращення гендерної політики та практики в силових структурах, а також формування пропозицій до Річної Національної програми співробітництва України з НАТО на 2014 рік в частині забезпечення прав людини в сфері гендерної рівності.

– Від думки кожного з вас складатиметься загальносуспільна думка. Саме тому ми намагаємося подолати інформаційний вакуум та спільними зусиллями вирішити зазначені питання. Нам важливо щоб ви мали вичерпну інформацію, а також важливо мати зворотній зв’язок, тобто почути ваші думки й пропозиції, – наголосив під час дискусії голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж.

В ході роботи семінару усі присутні отримали інформаційні матеріали щодо співробітництва України з НАТО та літературу щодо діяльності Північноатлантичного альянсу.