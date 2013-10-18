Чемпіон Європи з пауерліфтингу майор Глушпенко відстоюватиме честь України на Світових змаганнях

– Військовослужбовець вже досягнув висот спортивної кар’єри і є прикладом для товаришів по службі. Мені як командиру дуже приємно спостерігати за його професійним зростанням, а як пересічному громадянину – вболівати за земляка на змаганнях, – розповів Луганський обласний військовий комісар полковник Анатолій Кучеренко.

Займатися спортом В’ячеслав Глушпенко розпочав ще у шкільні роки, навчаючись у місті Сватово на Луганщині. Футбол, волейбол та інші командні ігри дуже подобалися юнакові. Проте про силові види спорту він тоді ще не думав.

У 1998 році В’ячеслава призвали до лав Збройних Сил України. Строкову службу проходив у підрозділі забезпечення однієї з військових установ, розташованих у Харкові. Після півроку “строкової”, він вступив до факультету зенітних ракетних військ Харківського військового університету.

З часом, після чергового призначення офіцера В’ячеслава Глушпенка на вищу посаду і прибуття у 2006-му році до Луганська, він став відвідувати тренажерний зал. Заняття пауерліфтингом у вільний час і спортивні досягнення стали для нього новим життєвим рубежем, який він прагнув подолати. В цьому його підтримали і дружина з доньками.

Всього після декілька років активних занять зі штангою він вже виступав на Всеукраїнських заходах у складі збірної Луганської області. У 2012 році В’ячеслав вийшов на рівень міжнародних змагань з пауерліфтингу. Дебют був успішним, і в результаті – спортивне звання кандидата у майстри спорту та золота медаль за участь у Відкритому Кубку України з пауерліфтингу, що відбувся на Дніпропетровщині.

Пізніше була перемога на Міжнародному турнірі з жиму штанги лежачи, присвяченому пам’яті засновника повітрянодесантних військ Василя Маргелова. Той успіх дав можливість виступати на змаганнях більш високого рівня, а головне – підкріпило його впевненість у власних силах.

– Цього літа на Одещині відбувся Чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Про перемогу на ньому я давно мріяв, і мій тренер прогнозував мені великий успіх. Але, не стану приховувати, деякі побоювання все ж були. Адже там було представлено понад 200 кращих з кращих спортсменів із десяти країн Старого світу. Про деяких з моїх суперників я чимало читав та брав з них приклад, – зізнається військовослужбовець.

У запеклій боротьбі, яка тривала декілька днів і охарактеризувалася суддівськими сперечаннями, майстер спорту В’ячеслав Глушпенко у ваговій категорії до 90 кілограмів здобув титул чемпіона Європи. Тоді він показав найкращий свій результат: присів та розігнув коліна зі штангою у 205 кілограмів, виконав жим лежачи із вагою 130 кілограмів і відпрацював вправу зі станової тяги, тримаючи 235 кілограмів. Тобто, він зміг впоратися із вагою втричі більшою за його влсну.

За словами офіцера, Кубок Світу з жиму штанги лежачи, станової тяги та “Push&Pull” є черговим рубежем, який йому необхідно перетнути, аби розвиватися далі.

З підготовкою до міжнародного змагання найвищого рівня, який відбудеться у Миколаєві вже за кілька тижнів, В’ячеславу допомагає його тренер – майстер спорту міжнародного класу, ветеран Збройних Сил Темур Юлдашев. Досвідчений спортсмен у майбутньому спробує використати військову стратегію та відому солдатську кмітливість аби вивести Українську збірну на п’єдестал переможців.