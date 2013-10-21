Військовослужбовці Черкаського гарнізону в рамках благодійної акції здали понад 35 літрів крові

Лікар-акушер-гінеколог Новомосковського району Микола Гула відзначив, що військовослужбовці 6-го армійського корпусу та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади одразу відгукнулися на звернення керівництва Новомосковської районної ради та головного лікаря Новомосковської центральної районної лікарні.

– Нагальна потреба в такій кількості крові була безпосередньо пов’язана з екстреним випадком, який трапився декілька тижнів тому у пологовому відділенні Новомосковської центральної районної лікарні, – повідомив Микола Гула. – Зокрема, у однієї із пацієнток відкрилася дуже сильна кровотеча в після родовому періоді. Донорам для відновлення запасу крові відповідної групи районної лікарні без вагань стали військові.

Пункт для здачі крові був розгорнутий на базі 68-го військового госпіталю. Кожен військовослужбовець безпосередньо перед здачею крові пройшов реєстрацію та ретельний огляд лікаря, з вимірюванням артеріального тиску та іншими необхідними медичними маніпуляціями.

Під час здачі крові медики виїзної бригади обласної станції переливання крові використовували лише одноразові системи та інші необхідні матеріали.

Як розповіла начальник 68-го військового госпіталю підполковник медичної служби Валентина Хромова, завдяки чіткій організації та професіоналізму наших працівників, благодійна акція пройшла на високому рівні, а скарг на стан здоров’я від військовослужбовців після збору крові не поступало.

– Уся зібрана життєво важлива рідина пройде ретельну перевірку в лабораторіях, де буде відповідним чином оброблена і використана для потреб пологового відділення центральної районної лікарні. Загалом, було здано понад 35 літрів крові, – зазначила підполковник медичної служби Валентина Хромова.

Своєю чергою, завідуюча відділом заготівки донорської крові виїзної бригади обласної станції переливання крові Наталія Гуристримба, зазначила, що військові ніколи не були байдужими до чужого лиха і завжди приходять на допомогу людям.

– Ми дуже вдячні усім офіцерам та солдатам, які завжди налаштовані на таку почесну та благородну місію – допомагати людям та рятувати їх життя, – наголосила вона.