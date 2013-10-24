У Брюсселі Лебедєв провів робочу зустріч з виконавчим директором Європейської оборонної агенції

В ході зустрічі Міністр оборони України наголосив на важливості співпраці з ЄС в оборонній сфері та висловив зацікавленість в розширенні формату воєнно-політичного діалогу з ЄС. Зокрема, в регулярній участі Міністра оборони України в засіданнях міністрів оборони держав-членів ЄС.

Представників Європейського Союзу було поінформовано про пріоритети співпраці України з ЄС в оборонній сфері, надано пропозиції щодо конкретних напрямів співпраці з Європейською оборонною агенцією.

Пані Арно підкреслила зацікавленість Євросозу в розвитку співпраці з Україною в оборонній сфері, особливо в контексті європейських прагнень України та зазначила на важливості цієї зустрічі саме напередодні Вільнюського саміту ЄС.

Європейською стороною було високо оцінено рівень військового співробітництва України з Євросоюзом, зокрема участь представників ЗС України в чергуванні бойових тактичних груп та операції ЄС з протидії піратству “Аталанта”.

Під час переговорів сторони погодились активізувати консультації з метою підписання відповідної Адміністративної угоди.

Довідково. Європейська оборонна агенція створена в 2004 році. Головною метою діяльності Агенції є сприяння підвищенню оборонних можливостей держав-членів ЄС. Агенція має чотири головні функції, які пов’язані з розвитком оборонних можливостей, співпраці в галузі озброєнь, удосконалення технологічно-промислової бази в інтересах європейської оборони та науково-дослідної співпраці.