Корвет ВМС України “Тернопіль” розпочав патрулювання у Середземному морі
Сьогодні, 29 жовтня, в рамках участі в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля” протичовновий корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Тернопіль” з оглядовою командою на борту вирушив на патрулювання до визначених районів Середземного моря з військово-морської бази Туреччини Акзас-Карагач.
Перед цим протичовновий корвет побував у базі логістичного забезпечення Суда-Бей (острів Крит, Греція).
В ході антитерористичної операції військові моряки на чолі з командиром походу капітаном 1 рангу Олексієм Доскато перебувають у Середземному морі вже 20 діб із 40 запланованих.
Під час патрулювання екіпаж українського корабля на чолі з капітаном 3 рангу Олегом Григор’євим здійснює моніторинг цивільного судноплавства, збір та обробку інформації щодо підозрілих суден, їх супроводження та огляд, протимінне забезпечення цивільного судноплавства.
Як повідомлялося, метою операції НАТО “Активні зусилля” є запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, терористичним актам, торгівлі людьми та здійснення контролю за судноплавством. Саме протичовновий корвет “Тернопіль” був першим кораблем українського флоту, який у 2007 році долучився до операції “Активні зусилля”.