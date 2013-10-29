Корвет ВМС України “Тернопіль” розпочав патрулювання у Середземному морі

Перед цим протичовновий корвет побував у базі логістичного забезпечення Суда-Бей (острів Крит, Греція).

В ході антитерористичної операції військові моряки на чолі з командиром походу капітаном 1 рангу Олексієм Доскато перебувають у Середземному морі вже 20 діб із 40 запланованих.

Під час патрулювання екіпаж українського корабля на чолі з капітаном 3 рангу Олегом Григор’євим здійснює моніторинг цивільного судноплавства, збір та обробку інформації щодо підозрілих суден, їх супроводження та огляд, протимінне забезпечення цивільного судноплавства.

Як повідомлялося, метою операції НАТО “Активні зусилля” є запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, терористичним актам, торгівлі людьми та здійснення контролю за судноплавством. Саме протичовновий корвет “Тернопіль” був першим кораблем українського флоту, який у 2007 році долучився до операції “Активні зусилля”.