Ревізіями у військових частинах у 2013 році попереджено розтрату понад 180 мільйонів гривень

– Одним з основних завдань для керівництва Міністерства оборони є боротьба з корупцією у Збройних Силах. Цього року проведено більше 600 ревізій у військових частинах, попереджено розтрату понад 180 мільйонів гривень. Матеріали результатів перевірок передані до правоохоронних органів, – про це сьогодні, 8 листопада, повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час робочої поїздки на Закарпаття.

– Боротьба з корупцією у Збройних Силах особисто для мене – принципове питання, і жодне порушення не залишиться поза увагою, – наголосив Павло Лебедєв.