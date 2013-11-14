У команду для спортивної боротьби з морпіхами запрошуються журналісти

За участю командувача ВМС України адмірала Юрія Іл’їна, Представництва Президента України в Криму, органів міського самоврядування, ветеранів та інших почесних гостей, відбудеться урочисте вручення Бойового Прапора особовому складу військової частини.

Представники ЗМІ, мешканці і гості міста зможуть оглянути виставку стрілецького озброєння. Крім того, на психологічній смузі перешкод відбудуться змагання спортивних команд школярів, представників ЗМІ та морських піхотинців.

Акредитація журналістів до 18.00 15 листопада за телефоном (063) 208-88-05. Контактна особа – Руслан Семенюк.