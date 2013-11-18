На Вінниччині військові авіатори відпрацювали завдання у тандемі із спецпризначенцями з Хмельниччини

У бойовому тандемі з авіаторами свої завдання відпрацьовували більше півсотні військовослужбовців за контрактом та офіцерів 8 окремого полку спеціального призначення з Хмельницького.

Командир авіаційної бригади військовий льотчик першого класу гвардії полковник Олег Нечипорук повідомив, що польоти проходили вдень у простих і вночі у складних метеорологічних умовах.

– Мета чергової льотної зміни – це підготовка молодого льотного складу до виконання завдань за призначенням і виконання річних перевірок вже підготовленими льотчиками з підтвердженням їх класної кваліфікації. Екіпажі літаків окрім відновлення техніки пілотування і навігації, виконання різних вправ за курсом бойової підготовки, відпрацьовували практичні завдання з десантування особового складу з різних висот, – підкреслив гвардії полковник Олег Нечипорук.

Заступник командира авіаційної ескадрильї гвардії-капітан Артем Олійник, як командир екіпажу, та штурман бригади гвардії-майор Ігор Маринін під час цієї льотної зміни вперше приступили до виконання контрольних і тренувальних польотів на десантування особового складу.

Протягом льотної зміни було виконано 120 стрибків з парашутом, половина з яких відбувалися уночі.

– Десантування для спецпризначенців – лише спосіб дістатися у тил противника аби виконати там бойове завдання. Військово-транспортний літак робить це найшвидше, – констатує заступник командира 8 окремого полку спеціального призначення Сухопутних військ ЗС України з повітрянодесантної підготовки підполковник Віктор Бусановський.

Військовослужбовці 8 окремого полку спеціального призначення Сухопутних військ Збройних Сил України, десантувавшись на Гавришівське військове літовище, що неподалік Вінниці, виконали ряд специфічних завдань у складі розвідувальних та диверсійних груп – захопили командний пункт, склади зі зброєю, боєприпасами і вибухівкою та інші важливі об’єкти аеродрому умовного противника.