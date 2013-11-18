“Чорні берети” отримали Бойовий Прапор і залучили молодь до спорту

За участю командувача ВМС України адмірала Юрія Іл’їна, Представника Президента України в Криму Віктора Плакіди, виконуючого обов’язки Феодосійського міського голови Дмитра Щепеткова, ветеранів, шефів, почесних гостей, широкої громадськості пройшло урочисте вручення Бойового Прапора та Грамоти Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України особовому складу військової частини.

– Бойовий Прапор – це символ честі, доблесті та слави, як заклик до кожного військовослужбовця ЗС України віддано служити українському народові, мужньо і непохитно боронити Українську державу, – привітав морських піхотинців з врученням Бойового Прапору адмірал Юрій Іл’їн.

– Ви з честю виконуєте поставлені державою завдання під час бойових чергувань, морських походів, міжнародних навчань, миротворчих місій, – відзначив представник Президента України в Криму Віктор Плакіда.

Представники духівництва освятили Бойовий Прапор та особовий склад.

Гості привітали учнів Феодосійської “Школи юнг”, яка розпочала роботу восени цього року на базі освітнього центру “Інтелект”. Начальник міського управління освіти Надія Алєксєєнко подякувала командувачу ВМС за постійну і тісну співпрацю морських піхотинців з підростаючим поколінням.

Для мешканців і гостей міста пройшов День відкритих дверей, виставка стрілецького озброєння та броньованої техніки.

Під девізом “В здоровому тілі – здоровий дух!” морські піхотинці залучили молодь міста до військово-патріотичних змагань на психологічній смузі перешкод. У змаганнях взяли участь і представники ЗМІ.