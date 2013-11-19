Міністр оборони Павло Лебедєв перевіряє військові частини та установи Рівненського гарнізону
Сьогодні, 19 листопада, Міністр оборони України Павло Лебедєв перевіряє військові частини та установи, які дислокуються на території Рівненського гарнізону, зокрема, новостворений орган військового управління – оперативне командування “Північ”.
У супроводі начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани та тимчасово виконуючого обов’язки командувача військ оперативного командування “Північ” генерал-лейтенанта Ігоря Колесника, керівник вітчизняного оборонного відомства ознайомився з інфраструктурою оперативного командування “Північ”, відвідав командний пункт, кімнату Бойової Слави, парк бойової та спеціальної техніки окремого батальйону охорони і обслуговування, Також він відвідав військові частини гарнізону та майданчики перспективного будівництва житла для сімей військовослужбовців.
Міністр оборони ознайомився зі станом справ у 55 окремому лінійно-вузловому полку зв’язку, оглянув парк бойових машин. Також відвідав майданчик перспективного будівництва другої черги на вулиці Вербова, що у Рівному.
У рамках робочої поїздки до Рівненського гарнізону Павло Лебедєв також оглянув військовий гарнізонний госпіталь. Павло Лебедєв пройшовся відділеннями госпіталю, поспілкувався з пацієнтами, серед яких є і ветерани. Він побажав швидшого одужання та міцного здоров’я усім, хто знаходиться на лікуванні. Міністр оборони поставив завдання щодо майбутньої діяльності госпіталю.
Планується, що в рамках свого візиту на Рівненщину Міністр оборони також працюватиме на центральній базі зберігання озброєння в Оржеві. Павло Лебедєв планує зустрітися з головою Рівненської обласної державної адміністрації Василем Берташем, після чого в управлінні оперативного командування “Північ” буде проведено підбиття підсумків його роботи.