Міністр оборони Павло Лебедєв перевіряє військові частини та установи Рівненського гарнізону

У супроводі начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани та тимчасово виконуючого обов’язки командувача військ оперативного командування “Північ” генерал-лейтенанта Ігоря Колесника, керівник вітчизняного оборонного відомства ознайомився з інфраструктурою оперативного командування “Північ”, відвідав командний пункт, кімнату Бойової Слави, парк бойової та спеціальної техніки окремого батальйону охорони і обслуговування, Також він відвідав військові частини гарнізону та майданчики перспективного будівництва житла для сімей військовослужбовців.

Міністр оборони ознайомився зі станом справ у 55 окремому лінійно-вузловому полку зв’язку, оглянув парк бойових машин. Також відвідав майданчик перспективного будівництва другої черги на вулиці Вербова, що у Рівному.

У рамках робочої поїздки до Рівненського гарнізону Павло Лебедєв також оглянув військовий гарнізонний госпіталь. Павло Лебедєв пройшовся відділеннями госпіталю, поспілкувався з пацієнтами, серед яких є і ветерани. Він побажав швидшого одужання та міцного здоров’я усім, хто знаходиться на лікуванні. Міністр оборони поставив завдання щодо майбутньої діяльності госпіталю.

Планується, що в рамках свого візиту на Рівненщину Міністр оборони також працюватиме на центральній базі зберігання озброєння в Оржеві. Павло Лебедєв планує зустрітися з головою Рівненської обласної державної адміністрації Василем Берташем, після чого в управлінні оперативного командування “Північ” буде проведено підбиття підсумків його роботи.