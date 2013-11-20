Завершилася чергова ротація 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії

До базового табору українських вертолітників, що дислокується у містечку Робертсфілд, прибув третій борт з особовим складом та майном для національного контингенту.

Командир загону військовий льотчик 2 класу полковник Олександр Венгер визначив завдання військовослужбовцям на період перебування в африканській країні та побажав їм успішної служби.

– Перед нами стоїть почесна місія – забезпечувати мир та спокій ліберійського народу, – зазначив полковник Олександр Венгер. – Роботу українського національного контингенту у Ліберії високо цінує командування ООН, за що українці неодноразово були нагороджені сертифікатами, медалями та іншими відзнаками. Сподіваюся, що фахова підготовка та злагодженість нашого військового колективу сприятиме професійному виконанню завдань за призначенням.

Вертолітні ланки Мі-8 та Мі-24 одразу приступили до виконання завдань Місії ООН в повітряному просторі над Ліберією та Кот-д’Івуаром. Фахівці інших спеціальностей щоденно забезпечують життєдіяльність базового табору та несуть бойове чергування на військових об’єктах.