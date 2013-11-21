Військові імплантологи провели благодійну акцію для ветеранів та військовослужбовців Одеського гарнізону

За словами начальника Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України, заслуженого лікаря України Рафіка Камалова, зазначений захід був особисто підтриманий Міністром оборони України Павлом Лебедєвим, а також лікарями-добровольцями військово-медичних закладів.

– Подібні заходи за участю військових імплантологів уже відбулися у Києві, Львові та Сімферополі. На черзі – Харків, Хмельницький, Чернівці. Головним акцентом залишається впровадження нових соціально-медичних стандартів для захисників Вітчизни у всіх регіонах України, – зазначив Рафік Камалов.

Начальник клініки щелепно-лицевої хірургії військово-медичного клінічного центру Південного регіону підполковник медичної служби Віктор Мазур повідомив, що для надання допомоги з відновлення втрачених зубів медичний персонал центру підготовив операційні, забезпечив медичну діагностику та провів доопераційну підготовку літніх пацієнтів.

– Догляд за ортопедичними конструкціями на імплантатах не вимагає від ветеранів додаткових зусиль. Відтепер вони можуть не боятися десь загубити свій протез: нові зуби не випадають, і як наслідок – до людей повертається і психологічне благополуччя. Зважаючи на високу собівартість одноразових інструментів, які використовуються під час таких операцій, медичних препаратів та матеріалів для виготовлення тимчасових і постійних протезів, усі витрати взяли на себе державні та приватні стоматологічні клініки регіону, а також зуботехнічні лабораторії, – підкреслив підполковник медичної служби Віктор Мазур.