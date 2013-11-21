Павло Лебедєв провів низку зустрічей під часзасідання Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД

У роботі Ради беруть участь делегації оборонних відомств Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан.

Українську делегацію очолює Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Міністерство оборони України бере участь у засіданнях Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД як спостерігач, організовує і здійснює військове та військово-технічне співробітництво з державами-учасницями СНД на двосторонній основі.

Відповідно до порядку денного засідання відбуваються окремі двосторонні зустрічі з міністрами оборони держав-учасниць СНД, під час яких сторони обговорюють питання щодо перспектив розвитку військово-технічного співробітництва в оборонній сфері, можливих напрямів співробітництва в сфері регіональної безпеки та в миротворчій діяльності, а також розвитку військово-технічного співробітництва.

Планується, що між міністерствами оборони України, Азербайджанської Республіки і Республіки Казахстан буде підписано плани співробітництва на 2014 рік.