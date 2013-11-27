Перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник провів прийом громадян з особистих питань

26 листопада у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України за дорученням Міністра оборони України Павла Лебедєва перший заступник керівника вітчизняного оборонного відомства Олександр Олійник провів прийом громадян з особистих питань. Переважна більшість відвідувачів піднімали питання кадрових проблем, що виникають у військовослужбовців під час реформування Збройних Сил України.

Під час заслуховування звернень громадян, які прибули з різних куточків України, перший заступник Міністра оборони шукав шляхи їх позитивного розгляду, а у разі неможливості вирішити питання одразу – давав доручення присутнім представникам структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України розібратися у встановлені терміни та дати відповідь заявникам.

Підбиваючи підсумки прийому громадян, Олександр Олійник наголосив на важливості роботи щодо забезпечення потреб кожного і надання всім заявникам достовірних відповідей та кваліфікованої допомоги.

На підставі усіх рішень, прийнятих під час прийому з особистих питань першим заступником Міністра оборони України Олександром Олійником, у Відділі по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України складено протокол, і кожне звернення перебуває на контролі керівництва.