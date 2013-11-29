Військові медики на борту фрегату “Гетьман Сагайдачний” успішно провели хірургічну операцію

Невідкладної медичної допомоги потребував машиніст газотурбінного відділення, військовослужбовець служби за контрактом. Групою очолюваних підполковником медичної служби Сергієм Адаменко лікарів і командуванням національного контингенту було прийнято рішення оперувати моряка безпосередньо на кораблі, для чого “Гетьман Сагайдачний” з метою створення більш сприятливих при проведенні операції умов став на якір.

Операція, тривала близько двох годин і пройшла успішно, без ускладнень. Військовий моряк почувається задовільно.

За кілька хвилин після завершення операції командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України адмірал Юрій Іл’їн в телефонній розмові з командиром національного контингенту контр-адміралом Андрієм Тарасовим передав подяку групі медиків і відмітив їх високопрофесійні і рішучі дії.

Підполковник медичної служби Сергій Адаменко, який прийшов в національний контингент з клініки невідкладної хірургії Військово-морського клінічного центру Кримського регіону, свого часу проходив військову службу в якості корабельного лікаря (начальника медслужби корабля), але робити операцію в корабельних умовах в морі йому довелося вперше.

Перед цим флотські медики проводили операції з видалення апендициту в корабельних умовах у 2000 році, під час повернення з трансатлантичного походу корабля управління ВМС України “Славутич”.