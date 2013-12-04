Учасники міжнародного курсу вивчають питання взаємодії систем національної безпеки

Опановувати знання приїхало 14 представників структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів, та 11 представників від Грузії, Вірменії та Молдови.

Як розповів представник департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України – головний спеціаліст Юрій Жувелик, військових спеціалістів навчають урядовому управлінню, аспектам стратегічної безпеки та сектору безпеки в найбільш широкому розумінні, питанням оборони та управління оборонним сектором.

Лекції читають викладачі Королівської академії оборони Великої Британії. Окрім лекційного матеріалу, учасникам курсу пропонується виконати різноманітні завдання, готувати доповіді, брати участь у тематичних семінарах.

Після завершення програми курсу всі його учасники отримають відповідні дипломи та сертифікати.