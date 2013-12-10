У Брюсселі відбулося чергове засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО

Від України участь у засіданні взяла делегація на чолі із першим заступником Міністра оборони України Олександром Олійником. Делегацію Альянсу очолював заступник директора Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Ернест Герольд.

Представники делегацій України та НАТО обговорили стан та перспективи співробітництва у оборонно-технічній сфері, що становлять взаємний інтерес. Особливу увагу було приділено реалізації проекту Трастового фонду НАТО/ПЗМ з утилізації в Україні звичайних боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї, протипіхотних мін типу ПФМ-1, який за масштабами є найбільшим у світі.

Довідково. Спільна робоча групи Україна – НАТО з оборонно-технічного співробітництва діє під егідою Комісії Україна-НАТО та очолюється з української сторони першим заступником Міністра оборони України, зі сторони НАТО – заступником директора Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО.

Засідання проводяться двічі на рік, почергово в Україні та штаб-квартирі НАТО. Перше засідання групи проведено у 2004 р. Участь представників України у роботі Спільної робочої групи Україна – НАТО з оборонно-технічного співробітництва є одним із механізмів конструктивного співробітництва з Альянсом.