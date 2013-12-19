На Ангарському полігоні в Криму тривають навчання танкістів і артилеристів

Особовий склад танкового батальйону виконує стрільби штатним артилерійським пострілом із озброєння танка Т-64 Б. У навчальних класах полігону танкісти розраховують дальність і кути стрільби та складають практичні нормативи зі збирання-розбиранню кулеметів ПКТ та НСВТ.

Поруч із танкістами свою вправність та влучну стрільбу з гаубиць Д-30 демонструють воїни-артилеристи. Вони відпрацьовують завдання з підтримки дій механізованих підрозділів під час загальновійськового бою, оперативного приведення в бойову готовність, знищення броньованих цілей тощо.

– Наші підрозділи отримали прекрасну практику з виконання найважливіших вогневих завдань. Кожен з військовослужбовців показав високий рівень вправності, отримавши оцінку своєї роботи не нижче відмітки «добре», – підсумовує начальник артилерії окремої бригади берегової оборони підполковник Олександр Грицаєнко.