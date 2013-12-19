У Запоріжжі чатовий контрактник затримав порушника

Опівночі, біля поста забороненої зони, чатовий побачив невідому людину з ліхтарем. Після віддання встановлених Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України та інших інструкцій попереджувальних команд, він затримав правопорушника і повідомив про це у вартове приміщення.

Резервна група на чолі з начальником варти терміново прибула по виклику, доставила затриманого у вартове приміщення, після чого він був переданий співробітникам правоохоронних органів.

За виявлену рішучість та ініціативу, умілі і злагоджені дії, під час виконання бойового завдання, старший солдат Станіслав Юнес отримав заохочення від командира 55-ї окремої артилерійської бригади полковника Сергія Брусова.

Слід зазначити, що старший навідник артилерійського взводу артилерійської батареї старший солдат Станіслав Юнес нещодавно підписав з оборонним відомством свій другий контракт. Вже більше сотні разів він ніс вартову службу, тому не дивно, що товариші по службі називають його “вартовим вовком”. У армійському колективі саме так називають авторитетних відмінників вартової служби.