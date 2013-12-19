Військовослужбовці стали посланцями Святого Миколая для вихованців дитбудинків

До благодійної акції “Стань посланцем Святого Миколая” у військовій частині долучилося близько п’ятдесяти військовослужбовців служби за контрактом різних категорій. З ініціативи сержантського складу у військовій частині добровільно було зібрано більше трьох тисяч гривень на подарунок діткам із важкими розладами мовлення в поєднанні з затримкою психічного розвитку.

За словами головного старшини вузла зв’язку старшого прапорщика Дмитра Плахотніка, кожна дитина повинна повірити в казку, мріяти і надіятись, що колись її мрії збудуться.

– Ми тут для того, щоб втілити ці мрії в життя, адже хто як не ми, військові, повинен підставити малечі надійне плече, – зазначив він.

У відповідь на подарунок, керівництво закладу подякувало військовим, а вихованці виступили перед гостями з концертною програмою.

До Дня Святого Миколая та Новорічних свят до Сумського дитячого будинку ім. С.П. Супруна, де мешкають сироти та діти позбавлених батьківського піклування завітали бажані гості – військовослужбовці 27-го Сумського реактивного артилерійського полку, які подарували малечі одяг, речі особистої гігієни, іграшки, книги та солодощі.

Шефство над дитячим закладом артилеристи взяли ще у лютому 2009 року. Тоді вони допомогли працівникам інтернату у перевезенні меблів зі старої будівлі у селищі Веретенівка до нової, яка знаходиться поблизу військового містечка. Відтоді офіцери і контрактники стали частими гостями малечі.

– Всього у закладі під опікою знаходиться 31 дитина, 10 – дошкільного віку. Звичайно дітям, особливо маленьким, не вистачає батьківської уваги. Тож коли приходять військові, малюки юрбою оточують їх. Вже стали традицією візити артилеристів з подарунками для дітей на Різдво, День Святого Миколая, Новорічні та інші свята, а також персональні привітання у день народження, – розповіла директор будинку Любов Рудика.

Цього року артилеристи організували для дітей чимало пізнавальних екскурсій, концертних програм, зустрічей та бесід з цікавими людьми. Особливо малечі сподобалися візити до військової частини, під час яких вони оглянули в навчальному корпусі бойову техніку реактивників, а на майданчиках музею історії та розвитку ракетних військ і артилерії під відкритим небом – декілька десятків одиниць бронетанкової та артилерійської техніки.

Під особливою опікою військових знаходиться “майбутній чемпіон інтернату”, як його тут називають – десятирічний Юра Влезько. Хлопчик захоплюється футболом, відвідує секцію при стадіоні “Авангард”. Найкращим подарунком для нього став професіональний шкіряний м’яч і футбольна форма.

Особливої радості дісталося Юлі Шевченко, адже на день народження їй подарували Ляльковий столик для макіяжу і красиву ляльку.

У інтернаті старші діти разом з вихователями власними руками оформили куточок, який присвячений полку. Тут є стенди прикрашені малюнками і світлинами на військову тематику, а також макет “Бій артилеристів за Суми”, який допомагали створювати школярі молодших класів інтернату Павло і Сергій Кошарні, Юля Шевченко та інші.