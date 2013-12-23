Іноземні військові освітяни провели навчальні курси для харківських курсантів

– Головною метою візиту стало проведення іноземними експертами навчальних курсів та занять за програмою “Удосконалення військової освіти” для особового складу університету, – повідомив виконуючий обов’язки начальника ХУПС військовий льотчик І класу генерал-майор Андрій Алімпієв.

Представники Північноатлантичного альянсу провели зустріч з військовослужбовцями університету, де розповіли про підготовку офіцерського складу польських ВПС, пілотів, персоналу навігації та зв’язку, обговорили тенденції Євроатлантичної інтеграції, а також довели інформацію про сьогодення НАТО, виклики та загрози для людства у ХХІ сторіччі.

Командування університету продемонструвало закордонним колегам музей Бойової слави військового вишу, спеціалізовані навчальні аудиторії, а також навчально-тренувальний комплекс вертольота Мі-8МТВ та комплексний тренажер пілота літака Л-39.