Завдяки фонду “Захисник Вітчизни – Рятівник” врятоване ще одне життя

Цього разу благодійна Громадська організація виділила понад 36 тисяч гривень на лікування підполковника Ігоря Толкунова, офіцера штабу Південного оперативного командування.

Півтора року тому під час проходження диспансеризації у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону йому поставили діагноз – “недостатність аортального клапана”. Необхідна була складна хірургічна операція, яка коштує кілька десятків тисяч гривень. Сімейний дохід не дозволяв швидко накопичити необхідну суму самотужки, тому офіцер вирішив звернутися за допомогою до представників Фонду “Захисник Вітчизни – Рятівник”.

Вже невдовзі Опікунська рада фонду прийняла рішення про виділення на потреби офіцера необхідних коштів – понад 36 тисяч гривень. І вже в грудні офіцера успішно прооперував директор Київського міського центру серця, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Борис Тодуров.

– Я щиро дякую всім, хто допоміг мені одужати: керівництву вітчизняного оборонного відомства, за ініціативи якого було реалізовано благодійну програму “Врятуй життя”, представникам Громадської організації “Фонд “Захисник Вітчизни – Рятівник”, лікарям, військовим і меценатам, які здійснюють пожертвування та допомагають людям перемогти важкі хвороби, тим самим підтверджуючи, що хвороба – не вирок, – висловився підполковник Ігор Толкунов.

Варто зазначити, що цей офіцер є лише одним з тих, хто повернувся до повноцінного життя завдяки підтримці, наданій Фондом “Захисник Вітчизни – Рятівник”, який під патронатом Міністра оборони України Павла Лебедєва цьогоріч започаткував свою діяльність за благодійною програмою “Врятуй життя”. А загалом, за відносно нетривалий термін його існування, матеріальну допомогу від цієї благодійної організації на загальну суму понад 250 тис. грн отримало близько двадцяти військовослужбовців і членів їхніх сімей.