Фрегат “Гетьман Сагайдачний” 2014 рік зустріне патрулюванням в Аденській затоці

У новорічну ніч “Гетьман Сагайдачний” перебуватиме на відстані кількох сотень морських миль від порту Джибуті, який він залишив 26 грудня з метою виконання завдань шостого, останнього патрулювання в рамках операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит”. Основним завданням патрулювання, що триватиме до 3 січня 2014 року, є забезпечення безпеки судноплавства у визначених районах Аденської затоки, зокрема, біля узбережжя Сомалі.

Патрулювання в районі Африканського рогу український військовий фрегат у складі міжнародної тактичної групи кораблів здійснює з жовтня поточного року.

Планується, що 3 січня наступного року український національний контингент долучиться до операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України прийняла закон “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” і в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”. 24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 і групою спеціального призначення (оглядова команда) на борту вирушив у похід для участі в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський Щит” та операції Європейського Союзу “Аталанта” в районі Аденської затоки, Червоного моря і в західній частині Індійського океану.