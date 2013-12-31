Понад 3200 військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України зустрінуть бій курантів на бойовому посту

Керівництво та управління черговими силами з протиповітряної оборони держави здійснюється з командного центру Повітряних Сил ЗС України. Цілодобово тут несе службу чергова зміна військовослужбовців, якою керує оперативний черговий. У Новорічну ніч на бойовому посту мирний спокій українських громадян пильнуватиме чергова зміна на чолі з полковником Андрієм Василенком.

Серед тих, кому випала нагода зустрічати бій курантів на бойовому посту, і військовослужбовці об’єднаного інформаційно-телекомунікаційного вузла, який очолює полковник Олександр Коротков.

– Форс-мажорних подарунків Дід Мороз у Новорічну ніч ще не приносив, – стверджує начальник штабу частини підполковник Віктор Ясинський, – і, зважаючи на те, що ми працюємо на випередження, бути їх не повинно. Та в разі чого, я впевнений, що зв’язок, як і бойові обслуги чергових дивізіонів та визначені екіпажі винищувачів чергових ланок авіаційних бригад, не підведуть у будь-якій ситуації.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Дроздов, бойове чергування в Новорічну ніч проходитиме в звичному режимі. Оперативні служби працюватимуть у тісній взаємодії зі своїми колегами із сусідніх держав.

Командування Повітряних Сил приділяє особливу увагу питанням протидії проявам повітряного тероризму та контролю над порядком використання повітряного простору нашої держави.

– З цією метою організована і здійснюється постійна взаємодія пунктів управління чергових сил і суб’єктів боротьби з тероризмом, в тому числі із Антитерористичним центром при Службі безпеки України, Управлінням державної охорони та державними органами, які здійснюють обслуговування повітряного простору України, – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Повітряних Сил.

Необхідно додати, що чергові сили з протиповітряної оборони держави здійснють постійний контроль порядку використання повітряного простору. У середньому за добу вони супроводжують понад 1300 повітряних цілей. Протягом 2013 року черговими силами з протиповітряної оборони держави виявлено i забезпечено контроль польотів над територією та поблизу державного кордону України близько 520 тисяч повітряних суден. З початку цього року особовим складом чергових бойових обслуг Повітряних Сил Збройних Сил України виявлено та припинено 45 порушень правил використання повітряного простору. Зафіксовано 6 порушень державного кордону в повітряному просторі.

Довідково. Повітряні Сили – вид Збройних Сил України, який в умовах мирного часу несе бойове чергування з протиповітряної оборони, виконує бойове завдання з охорони Державного кордону України у повітряному просторі, протиповітряної оборони важливих державних об’єктів та припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі України.

Система протиповітряної оборони здійснює охорону Державного кордону України у повітряному просторі, здійснює контроль за дотриманням встановленого порядку використання повітряного простору над територією України (603,7 тис. км. кв.). Також попереджує спроби порушень повітряних кордонів держави (загальна протяжність – майже 7000 км, у тому числі 5600 км – сухопутного і 1400 км – морського), забезпечує контроль за перельотами повітряних суден через Державний кордон з дев’ятьма країнами світу.

До бойового чергування з протиповітряної оборони щоденно залучаються понад 2200 чоловік особового складу та близько 400 одиниць озброєння і військової техніки. Це - підрозділи радіотехнічних військ, зенітних ракетних військ, екіпажі винищувальної авіації, які спроможні у визначені терміни виконати завдання по реагуванню на любу форс-мажорну ситуацію, яка може виникнути у нашому повітряному просторі.

На захисті повітряного простору України знаходяться літаки третього та четвертого покоління – бомбардувальники Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29, штурмовики Су-25, розвідники Су-24мр, транспортні літаки Ан-26 та Іл-76. Зенітні ракетні війська оснащені високоефективними зенітними ракетними комплексами дальньої дії С-200В та середньої та малої дальності С-300, Бук-М1.