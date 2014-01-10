Сумські артилеристи отримали оновлені транспортно-заряджальні бойові машини

– До “строю” військової частини стали 2 транспортно-заряджальні машини 9Т452, які призначені для транспортування снарядів, а також заряджання та розряджання реактивних систем залпового вогню 9П140 “Ураган”, – повідомив заступник командира полку з озброєння підполковник Дмитро Веремієнко. – Після проведення належного капітального ремонту ці машини повністю готові до виконання бойових завдань, а з початком навчального року будуть укомплектовані екіпажами і братимуть участь в навчаннях і тренуваннях, – наголосив офіцер.

Ці бойові машини до Сум прибули залізничним транспортом з державного підприємства Міністерства оборони України “369 Шепетівський ремонтний завод озброєння”. А вже до місця дислокації полку техніка “прийшла своїм ходом”.

Варто зазначити, що Сумський реактивний артилерійський полк – наймолодша частина в Сухопутних військах ЗС України, яка була сформована у травні 2008 року. Бойове хрещення артилеристи отримали під час комплексу масштабних навчань “Взаємодія-2010”, що на полігоні поблизу селища Гончарівське, за виконання стрільб полк тоді отримав оцінку “відмінно”. Вже незабаром, на цьому ж полігоні проводитимуться навчання реактивників з виконанням бойових стрільб.

Довідка: Транспортно-заряджальна машина 9Т452 призначена для транспортування снарядів, заряджання і розряджання реактивної системи залпового вогню 9П140 “Ураган”. Обладнана вантажним пристроєм – краном. ТЗМ забезпечує заряджання і розряджання без спеціальної підготовки позиції з будь-якої транспортної машини і з ґрунту при нерівностях місцевості до 5 градусів .

Технічні характеристики:

шасі – ЗІЛ-135ЛМ

кількість перевезених снарядів –16

калібр снаряда – 220 мм.

час досилання снарядів у стволи БМ – 14 хв.

час завантаження ТЗМ снарядами – 31 хв.

вага заряджаючої машини з обслугою – 20000 кг.

максимальна швидкість руху з повним навантаженням по дорогах з твердим покриттям – 65 км/год.

запас ходу по паливу – 500 км.

обслуга – 2 чол.

бойова обслуга –3 чол.