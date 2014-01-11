Рекогносцировка перед виконанням завдань – важливий процес для українських військових у Косово
Військовослужбовці українського національного контингенту в Косово, Республіка Сербія, з особливою відповідальністю підходять до бойових розпоряджень командира багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR полковника американської армії Девіда Вудса, про що свідчать його неодноразові схвальні відгуки.
Напередодні виконання завдань на передовій оперативній базі “GATE 1” командування контингенту разом із командирами спеціальних взводів провели рекогносцировку з метою оцінки поточної обстановки в зоні інтересу, специфіки виконання завдань, порядку заміни польського національного контингенту та основних питань тилового забезпечення.
Було з’ясовано, що ситуація в регіоні залишається стабільною, але дещо напруженою у зв’язку з невдоволенням місцевого населення нововведеннями нещодавно обраної влади щодо встановлення додаткового мита на пунктах перетину ABL (адміністративно-розмежувальної лінії) між Косово та Сербією. І хоча навіть у випадку виявлення неправомірного перетину ABL військовослужбовці національного контингенту жодних дій до порушників не чинять, лише спостерігають та фіксують правопорушення і доповідають вищим штабам, на оцінці обстановки вздовж адміністративно-розмежувальної лінії було зосереджено особливу увагу.
Додатково з’ясували особливості перепускного режиму та охорони території передової оперативної бази “GATE 1”, умови побуту, харчування та розміщення особового складу спеціальних взводів та техніки з урахуванням бойового розрахунку. У зв’язку з погіршенням погодних умов оглянули та визначили потенційно небезпечні ділянки доріг на основних маршрутах патрулів: “MOZART”, “FLOUBERT”, “ZOLA” та “COLOGNE”.
Зважаючи на отримані результати, командування контингенту оцінило обстановку і прийняло рішення на здійснення маршу, зосередження на передовій оперативній базі “GATE 1” і подальше виконання завдань.