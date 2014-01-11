Рекогносцировка перед виконанням завдань – важливий процес для українських військових у Косово

Напередодні виконання завдань на передовій оперативній базі “GATE 1” командування контингенту разом із командирами спеціальних взводів провели рекогносцировку з метою оцінки поточної обстановки в зоні інтересу, специфіки виконання завдань, порядку заміни польського національного контингенту та основних питань тилового забезпечення.

Було з’ясовано, що ситуація в регіоні залишається стабільною, але дещо напруженою у зв’язку з невдоволенням місцевого населення нововведеннями нещодавно обраної влади щодо встановлення додаткового мита на пунктах перетину ABL (адміністративно-розмежувальної лінії) між Косово та Сербією. І хоча навіть у випадку виявлення неправомірного перетину ABL військовослужбовці національного контингенту жодних дій до порушників не чинять, лише спостерігають та фіксують правопорушення і доповідають вищим штабам, на оцінці обстановки вздовж адміністративно-розмежувальної лінії було зосереджено особливу увагу.

Додатково з’ясували особливості перепускного режиму та охорони території передової оперативної бази “GATE 1”, умови побуту, харчування та розміщення особового складу спеціальних взводів та техніки з урахуванням бойового розрахунку. У зв’язку з погіршенням погодних умов оглянули та визначили потенційно небезпечні ділянки доріг на основних маршрутах патрулів: “MOZART”, “FLOUBERT”, “ZOLA” та “COLOGNE”.

Зважаючи на отримані результати, командування контингенту оцінило обстановку і прийняло рішення на здійснення маршу, зосередження на передовій оперативній базі “GATE 1” і подальше виконання завдань.