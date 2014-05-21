Затримані українськими військовими бойовики дали свідчення щодо своєї діяльності

При затриманні у бойовиків вилучили 2 одиниці РПГ-26, 2 одиниці РПГ-7В, автомат АК-74 з підствольним гранатометом, набої до автомата Калашникова, гранати для підствольного гранатомету.

Затримані дали свідчення щодо своєї діяльності, яка спрямована на дестабілізацію ситуації у східних областях України. Отримана від терористів інформація підтверджує активне залучення військовослужбовців Російської Федерації, зокрема, офіцерів ФСБ та ГРУ до підготовки бойовиків, які здійснюють терористичні акти на території України, займаються бандитизмом та вбивствами.

Один із затриманих бойовиків розповів, що проходив курс підготовки на території однієї з військових частин на території Ростовської області. На військовому полігоні він та його спільники проходили навчання, в ході якого вивчали специфіку використання ПЗРК та РПГ. Затримані надали й іншу інформацію, що стане у нагоді українським військовим під час виконання завдань в рамках антитерористичної операції.