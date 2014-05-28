Міністр оборони попросив ветеранів ВДВ допомогти у боротьбі з терористами

"Сьогодні наша країна переживає нелегкі часи. Загроза прийшла звідти, звідки її ніхто не чекав. Підступно і без попередження агресивні дії проти нас розв'язали представники народу, який ми спочатку вважали братським, разом з яким кували Велику Перемогу", - йдеться у зверненні Коваля.

Голова Міноборони наголосив, що ця агресія вже призвела до анексії Криму. "Зараз ворог веде підривну диверсійно-терористичну діяльність на Сході нашої Батьківщини", - нагадав він.

Коваль підкреслив, що "ветерани ВДВ завжди з честю виконували свій обов'язок, пройшли суворі випробування і сьогодні займають активну громадянську позицію".

"Саме у нас є той стрижень, який притаманний справжнім патріотам і синам своєї землі. Ми - країна вільних людей. Ми на своїй землі і нам відступати нікуди. За нашими спинами - рідні домівки, сім'ї, дружини, батьки та діти", - підкреслив Коваль.

Глава Міноборони пообіцяв ветеранам-десантникам всебічну підтримку у благородній справі.