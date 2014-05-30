В.о. міністра оборони зустрівся з матерями і дружинами солдатів АТО

Виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль зустрівся з матерями та дружинами військовослужбовців 95 окремої аеромобільної бригади та 30-ї механізованої бригади, які дислокуються на Житомирщині. Як відомо, військовослужбовці зазначених військових частин на сьогоднішній день виконують завдання в рамках Антитерористичної операції на сході країни.

У зустрічі з родинами військовослужбовців взяли участь заступники Міністра оборони України Петро Мехед та Іван Руснак, перший заступник начальника Генерального штабу генерал-полковник Генадій Воробйов, командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, представники структурних підрозділів Міноборони та Генштабу ЗС України.

Генерал-полковник Михайло Коваль поінформував родичів українських вояків щодо продовольчого та речового забезпечення військовослужбовців, їх укомплектованості бронежилетами, засобами індивідуального захисту, зв’язку, та відповів на інші болючі питання громадян.

— Сьогодні керівництво Міноборони та Збройних Сил робить усе можливе задля того, щоб армія була сильною і боєздатною, — запевнив генерал-полковник Михайло Коваль. — Прийшов час боронити державу, і сьогодні на українське військо покладаються надзвичайно важливі завдання. Ми пишаємося військовослужбовцями, які з честю і гідністю виконують свій священний обов’язок перед Україною!

Під час зустрічі виконуючий обов’язки Міністра оборони поінформував присутніх про основні заходи, які вживаються в оборонному відомстві з метою належного всебічного забезпечення військовослужбовців, їх соціального захисту.

— Всім військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь в АТО, буде надано статус учасників бойових дій. Принциповим є питання щодо компенсаційних виплат у разі отримання поранень та втрати здоров’я тощо, — повідомив Михайло Коваль. — Я також обіцяю усім вам, що жодна частина високомобільних десантних військ скорочена не буде!

Генерал-полковник Михайло Коваль також поінформував присутніх про перспективи ротації військовослужбовців — учасників АТО.

— На теперішній час ми не розглядаємо питання ротації цих військовослужбовців, — зазначив виконуючий обов’язки Міністра оборони. — Допоки ми не виженемо з нашої землі усіх бойовиків, які тероризують населення сходу України, вбивають українських вояків та мирних громадян.

Під час зустрічі, яка пройшла надзвичайно емоційно, громадяни отримали відповіді на більшість своїх запитань, які стосувалися також правових, фінансових та соціальних аспектів. До надання чітких та аргументованих відповідей на питання матерів та дружин українських вояків активно долучилися фахівці структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, зокрема Департаменту фінансів, Департаменту правового забезпечення, Департаменту соціальної та гуманітарної політики, а також Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України.