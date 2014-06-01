Студенти-медики зібрали гроші на 15 бронежилетів для українського війська

Благодійні внески в рамках акції «Підтримай Українську армію» пішли на закупівлю 15 бронежилетів для військовослужбовців Збройних Сил України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони.

"Спільними зусиллями ми зробили добру справу і вже направили усі засоби бронезахисту до окремого батальйону територіальної оборони Харківського обласного військкомату. Зараз хлопці з цього формування несуть службу на Луганщині. Сподіваюся, що це спорядження посприяє встановленню миру в державі та збереже їхнє життя і здоров’я", - розповів ректор університету Володимир Лісовий.

Згідно з повідомленням, громадську активність виявили також випускники кафедри медицини катастроф та військової медицини ХНМУ, а також представники волонтерського загону університету.

За словами керівництва вишу, матеріально-технічна підтримка Збройних Сил України з боку студентів-медиків продовжуватиметься й надалі.