Опубліковані фото БТР-4Е, який витримав кілька снарядів з РПГ терористів
13:34, 04 червня 2014Військо
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Журналіст Юрій Касьянов, який перебуває на місці подій, опублікував ряд фотографій новітнього українського БТР-4Е, який був задіяний у вчорашніх жорстоких боях під Слов'янськом.
facebook.com/brtcomua
На фото видно, що противокумулятивними решітка (екран) БТР і його броня витримали ряд прямих влучень з гранатометів.
Саме цей БТР зміг оперативно евакуювати поранених бійців з поля бою.
Як зазначив Касьянов, «було жарко, але бронетранспортер витримав, і завтра знову вийде на позиції».
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