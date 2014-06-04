Опубліковані фото БТР-4Е, який витримав кілька снарядів з РПГ терористів

На фото видно, що противокумулятивними решітка (екран) БТР і його броня витримали ряд прямих влучень з гранатометів.

Саме цей БТР зміг оперативно евакуювати поранених бійців з поля бою.

Як зазначив Касьянов, «було жарко, але бронетранспортер витримав, і завтра знову вийде на позиції».