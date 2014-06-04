Опубліковані фото БТР-4Е, який витримав кілька снарядів з РПГ терористів

13:34, 04 червня 2014
Військо
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Журналіст Юрій Касьянов, який перебуває на місці подій, опублікував ряд фотографій новітнього українського БТР-4Е, який був задіяний у вчорашніх жорстоких боях під Слов'янськом. 

facebook.com/brtcomua

На фото видно, що противокумулятивними решітка (екран) БТР і його броня витримали ряд прямих влучень з гранатометів. 

Саме цей БТР зміг оперативно евакуювати поранених бійців з поля бою. 

Як зазначив Касьянов, «було жарко, але бронетранспортер витримав, і завтра знову вийде на позиції».

публикацияЮрия Касьянова.
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