У Києві відкрилася фотовиставка, присвячена подіям на сході України

Нині на Сході країни тривають бойові протистояння між терористичними сепаратистськими угрупуваннями та воїнами української армії. Саме в такі моменти військові фотографи працюють, як митці та історики водночас.

Світлини виставки презентують картини протистоянь, починаючи з анексії Криму у лютому-березні 2014 року та боротьби на перешийках півострова. Продовжують експозицію фотографії подій на Сході країни – від появи російських диверсантів і проросійськи налаштованих сепаратистів Донецької та Луганської областей – до сьогодення Антитерористичної операції. Саме цим подіям присвячено виставку українських військових журналістів – Олексія Дмитрашковского, Олексія Мазепи, Олександра Васильченка, Владислава Волошина, Віктора Грома та Владислава Селезньова.

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Створення виставки стало можливим за організаційної підтримки Міністерства оборони України, Управління преси та інформації Міноборони України, Благодійної фундації “Відкриті серця України” та Молодіжної громадської організації “Київський клуб “Червона Зірка”.