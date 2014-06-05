Міноборони: Нам не вистачає транспорту аби вивозити поранених з поля бою

“Проблем із фінансуванням і забезпеченням медикаментами у нас немає. Наші лікувальні заклади ми забезпечуємо повністю, а схід забезпечуємо на 95%. Навіть розгорнули два військові мобільних госпіталі, аби рятувати життя і здоров’я військовослужбовців та цивільного населення”. На цьому, сьогодні, 5 червня, наголосив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

За його словами, єдина проблема, з якою сьогодні стикається військово-медична служба Збройних Сил України – санітарний транспорт.

"Нам не вистачає транспорту аби вивозити поранених з поля бою та перевозити їх для подальшого лікування. Для вирішення цієї проблеми здійснено перерозподіл наявних санітарних автомобілів та реанімомобілів, що дозволило “перекинути” автомобілі із західного регіону на схід. На жаль, укомплектованість цим видом транспорту поки що не висока", - підкреслив він.

Полковник медичної служби Віталій Андронатій висловив сподівання, що незабаром Збройні Сили України отримають певну кількість медичних авто і реанімобілів, які не були розподілені у минулому році.

Важливим кроком до вирішення проблеми санітарної евакуації директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України назвав активізацію робіт з розробки санітарного броньованого транспорту.

"Йдеться про БТР-4МСЄ, який вже проходить випробування. Якщо його приймуть на озброєння, це дасть змогу без проблем вивозити поранених з поля бою під прикриттям броні. Нам потрібно 54 таких броньованих машин. За моїми даними, близько 25 одиниць вже виготовлені", - повідомив він.

Полковник медичної служби Віталій Андронатій відзначив активну участь у наданні допомоги щодо забезпечення лікувальних закладів Міноборони медикаментами добровільних волонтерських організацій. За його словами, волонтери працюють також безпосередньо з військовими частинами на місцях – організовують збір коштів і медикаментів для поранених військовослужбовців.

"Ми вдячні усім не байдужим громадянам, які допомагають військово-медичній службі у порятунку життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України", - наголосив він.