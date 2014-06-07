Яценюк розпорядився забезпечити житлом сім’ї загиблих воїнів АТО
11:35, 07 червня 2014Військо
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Яценюк розпорядився забезпечити житлом сім’ї військових, які брали участь в АТО і загинули у боях
Яценюк видав розпорядження
Про це він заявив вчора, 6 червня в ефірі Першого національного телеканалу.
Читайте такожДля поранених в АТО військових кияни за день здали 75 літрів крові- Українські військові - справжні герої, а їхні сім’ї - це героїчні сім’ї. Жодну родину не залишу напризволяще. Я дав вказівку видавати квартири всім сім’ям загиблих військових, - сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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