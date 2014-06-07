Яценюк розпорядився забезпечити житлом сім’ї загиблих воїнів АТО

Про це він заявив вчора, 6 червня в ефірі Першого національного телеканалу.

Читайте такожДля поранених в АТО військових кияни за день здали 75 літрів крові- Українські військові - справжні герої, а їхні сім’ї - це героїчні сім’ї. Жодну родину не залишу напризволяще. Я дав вказівку видавати квартири всім сім’ям загиблих військових, - сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.