Міноборони: військові пайки, які намагалися продати, залишились після проведення навчань «Сі-Бриз 2011»

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

Зазначається, що військовою службою правопорядку у ЗСУ проводиться перевірка інформації щодо правильності використання та випадків незаконного збуту раціонів сухих пайків «MRE».

Як наголошується, вказані 300 тис. пайків «MRE» надійшли від збройних сил країн-партнерів у березні 2014 року.Читайте такожУ Миколаївській області злочинці перепродавали військові пайки із США

За даними Міноборони, 6 червня цього року співробітниками Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ під час перевірки торгових місць на базарі м. Очаків у місцевого мешканця виявили в продажі пайки «MRE». З пояснень торговця стало відомо, що американські сухі раціони 3 червня йому передав капітан однієї із військових частин Очакова.

«Попередньо встановлено, що зазначені сухі раціони були залишені військовослужбовцями збройних сил США після проведення у 2011 році командно-штабних навчань «Сі-Бриз 2011». У зв’язку з тим, що в даних сухих раціонах закінчувався строк придатності, начальник продовольчої служби військової частини капітан К. із корисливих мотивів з метою збуту передав громадянину Ш. під реалізацію 44 раціони сухих пайків «MRE», - повідомляє Міноборони.Читайте такожСША готові надати додаткову військову допомогу Україні

Також інформується, що 6 червня начальником слідчого відділу Очаківського МВ ГУ МВС України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом» за фактом без особи.

«За результатами проведеної роботи встановлено, що фактична наявність 300 тисяч раціонів сухих пайків «MRE», які надійшли від збройних сил країн-партнерів, у якості гуманітарної допомоги до Збройних Сил України у 2014 році відповідає обліковим даним у місцях зберігання. Нестач та надлишків не виявлено», - зазначили в МОУ.

По даному факту в Миколаївській області, виконуючий обов’язки міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль призначив службове розслідування.

Після закінчення перевірки, Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передасть матеріали до правоохоронних органів.