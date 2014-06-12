Воїни-артилеристи здали понад 20 літрів крові для поранених учасників АТО

У пункт для здавання крові перетворили звичайний клас у приміщені казарми. Під час процедури медики бригади обласного центру переливання крові використовували лише одноразові системи та інші необхідні матеріали.

Надавши приклад своїм підлеглим, першими здали кров командир з’єднання та його заступники.

— Кожен із нас став донором за власним переконанням, адже кожна краплина крові може врятувати чиєсь життя, за необхідності ця кров буде використана у мобільних госпіталях, що розгорнуті у визначених районах, для надання першої медичної допомоги пораненим побратимам по зброї, — повідомив заступник командира з’єднання по роботі з особовим складом.

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За словами лікарів бригади обласної станції переливання крові, уся зібрана кров пройде ретельну перевірку в лабораторії центру, буде відповідним чином оброблена та готова до використання у будь-яку хвилину.

Сьогодні значна частина особового складу даного з’єднання виконує завдання у визначених районах, несе службу з охорони та оборони важливих об’єктів, тому військовослужбовці заради донорства свідомо відмовлялися від гарантованого відпочинку, не кажучи про матеріальну винагороду.