Кіровоградщина придбала для десантного корабля «Кіровоград» радіолокаційну станцію

Гості з Кіровоградщини, яка багато років здійснює шефство над кораблем, поспілкувалися з командуванням і екіпажем, ознайомилися з устроєм «Кіровограда», службою і побутом військових моряків в Одесі.

"Ми приїхали, щоб продемонструвати вам свою підтримку, щоб ви відчували: вся Кіровоградщина, вся Україна покладається на вас, так само як і на тих хлопців, які на суходолі захищають незалежність і конституційний устрій нашої країни, — зазначив голова Кіровоградської ОДА Олександр Петік, звертаючись до екіпажу. — Ми привезли вам радіолокаційну станцію, а це, фактично, очі і вуха корабля. Сподіваємося, вона стане дуже важливою компонентою у справі забезпеченні боєздатності «Кіровограда».

Губернатор додав, що станція є сучасною, її вартість складає близько 60 тис. грн.

"У ВМС України кілька кораблів мають устаткування такого рівня, а у «Кіровограда» тепер є найновіша станція, яка допоможе нести службу, і якщо доведеться навіть прийняти бій, то це дозволить нашим морякам більш фахово виконати завдання, які на них покладено, — зазначив керівник області.

У свою чергу тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу — першого заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Андрій Тарасов подякував шефам за візит і сучасну техніку, що, на його переконання, також додасть морякам бойового духу.

"Увага з боку Кіровоградської області нам суттєво допомагає в службі. Протягом практично 20 років область надала допомогу кораблям і підрозділам ВМС на суму близько 2 млн грн, — сказав контр-адмірал Андрій Тарасов.

Допомога з придбанням кораблю РЛС стала дуже в нагоді, оскільки на «Кіровоград» чекають нові відповідальні завдання, і станція значною мірою підвищить можливості корабля в спостереженні, забезпеченні навігаційної безпеки плавання, своєчасному виявленні надводних цілей тощо.

Голова Кіровоградської ОДА і тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу — першого заступника командувача виду ЗС України також висловили впевненість, що шефську співпрацю між регіоном і ВМС буде продовжено.