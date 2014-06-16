Військові лікарі у Чернігові за один день готові прооперувати до 50 учасників АТО

Як повідомив начальник військового госпіталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко протягом останніх місяців у госпіталі введено в дію 3 нових операційні. Одну капітально відремонтовано та ще дві створено з нуля. Усі оснащені сучасним обладнанням: апаратами для штучної вентиляції легень, анестезіологічними приладами, спеціальними лампами та новими операційними столами.

"Відтепер за один день ми можемо прооперувати від 20 до 40 поранених військовослужбовців. А в екстремальних умовах й до 50 осіб. Із новим обладнанням та кваліфікацією наших хірургів, серед яких і учасники бойових дій в «гарячих» точках, можна стверджувати — вони зроблять усе, аби врятувати життя українського військового", - повідомив полковник м/с Олександр Слєсаренко.

Слід додати, що гроші для облаштування взяли з рахунків спеціального фонду медичного закладу. Також частково допомогли спонсори і благодійники. Усі роботи обійшлися чернігівським військовим медикам на суму 126 тисяч гривень.