Військові медики Одеси розповіли, як надають допомогу пораненим бійцям АТО

Днями до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, що в Одесі, авіаційним санітарним транспортом було доставлено 15 військовослужбовців Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які постраждали від рук терористів на сході України.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Заступник начальника Центру з медичної частини полковник медичної служби Юрій Сахно зазначив, що бійці були евакуйовані з вогнепальними кульовими й осколковими пораненнями верхніх і нижніх кінцівок, тазу, печінки, селезінки та нирок.

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За його словами, спочатку кваліфіковану медичну допомогу військові отримали в зоні АТО, на базі мобільного госпіталю, до складу медперсоналу якого входять саме представники ВМКЦ Південного регіону.

"Всю ніч такі хірурги й анестезіологи медичної служби як полковник Віктор Кузьменко, підполковники Владислав Горбенко, Олег Герасименко, Наталія Мамай, майори Олег Тимчук, Ігор Самарський, Олександр Коробко, капітан Сергій Войтенко та старший лейтенант Карен Мурадян проводили хірургічні обробки ран і в складних польових умовах оперували наших хлопців. Згодом, після того як вдалося стабілізувати їхній стан здоров’я, військових було направлено до Дніпропетровського військового госпіталю, а вже за добу — в Одесу", — розповів полковник медичної служби Юрій Сахно.

Щодо подальшого етапу лікування українських воїнів в стаціонарних умовах ВМКЦ Південного регіону, то зараз вони госпіталізовані у клініки й відділення Центру відповідно до характеру поранень та потреб у проведенні лікувально-діагностичних заходів.

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"Наші товариші по службі та одночасно колеги по медцеху виконали досить великий обсяг робіт на базі польового мобільного госпіталю та зробили все можливе, щоб життю хлопців нічого не загрожувало. Але до повного одужання їм треба пройти непростий період відновлення з проведенням додаткових обстежень, повторних висококваліфікованих оперативних втручань, терапевтичного лікування та здійсненням всього комплексу необхідних реабілітаційних заходів", — підкреслив заступник начальника Центру з медичної частини.

Варто зазначити, що з початком проведення АТО колектив цієї установи надав та продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу близько 50 пораненим бійцям зі складу Збройних Сил України та інших військових формувань. Четверо з них зі значним покращенням стану здоров’я та після повного одужання вже виписані додому та повернулися до строю захисників Вітчизни.