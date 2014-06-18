Поранений під час АТО миколаївський десантник одружився під час лікування у госпіталі

16:49, 18 червня 2014
Військо
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Шлюбна церемонія відбулася днями в Ірпені, де поранений десантник окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ЗС України старший солдат військової служби за контрактом Олександр проходить лікування.

Весілля десантника / mil.gov.ua

Як розповів військовий, вони зі своєю нареченою Вікторією планували цього літа одружитися, утім буремні події на сході України та участь військовослужбовця в антитерористичній операції стали на заваді планам. Але під час перебування у госпіталі, куди десантник потрапив, отримавши вогнепальне поранення в руку, волонтери з фонду допомоги країні «Крила Фенікса» запропонували йому допомогу. Вони пообіцяли взяти на себе організацію шлюбної церемонії, а також придбання усіх необхідних речей: обручок, весільної сукні тощо. Враховуючи, що стан здоров’я воїна був уже задовільний, він з радістю погодився на цю пропозицію. Весільною подорожжю став політ на повітряній кулі

Після лікування десантник хоче повернутися до строю рідної військової частини, яка зараз виконує завдання в рамках АТО.

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