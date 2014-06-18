Поранений під час АТО миколаївський десантник одружився під час лікування у госпіталі
Шлюбна церемонія відбулася днями в Ірпені, де поранений десантник окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ЗС України старший солдат військової служби за контрактом Олександр проходить лікування.
Як розповів військовий, вони зі своєю нареченою Вікторією планували цього літа одружитися, утім буремні події на сході України та участь військовослужбовця в антитерористичній операції стали на заваді планам. Але під час перебування у госпіталі, куди десантник потрапив, отримавши вогнепальне поранення в руку, волонтери з фонду допомоги країні «Крила Фенікса» запропонували йому допомогу. Вони пообіцяли взяти на себе організацію шлюбної церемонії, а також придбання усіх необхідних речей: обручок, весільної сукні тощо. Враховуючи, що стан здоров’я воїна був уже задовільний, він з радістю погодився на цю пропозицію. Весільною подорожжю став політ на повітряній кулі
Після лікування десантник хоче повернутися до строю рідної військової частини, яка зараз виконує завдання в рамках АТО.