Поранений під час АТО миколаївський десантник одружився під час лікування у госпіталі

Як розповів військовий, вони зі своєю нареченою Вікторією планували цього літа одружитися, утім буремні події на сході України та участь військовослужбовця в антитерористичній операції стали на заваді планам. Але під час перебування у госпіталі, куди десантник потрапив, отримавши вогнепальне поранення в руку, волонтери з фонду допомоги країні «Крила Фенікса» запропонували йому допомогу. Вони пообіцяли взяти на себе організацію шлюбної церемонії, а також придбання усіх необхідних речей: обручок, весільної сукні тощо. Враховуючи, що стан здоров’я воїна був уже задовільний, він з радістю погодився на цю пропозицію. Весільною подорожжю став політ на повітряній кулі

Після лікування десантник хоче повернутися до строю рідної військової частини, яка зараз виконує завдання в рамках АТО.